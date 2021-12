Entenda as formações que Felipão usou no último treino

Sem Neymar, Luiz Felipe Scolari fez vários ensaios de como lançar a Seleção Brasileira na semifinal da Copa do Mundo, nesta terça-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte. Durante o último treino na Granja Comary, em Teresópolis, antes de embarcar para a cidade do jogo, Felipão lançou cinco formações diferentes na atividade sem adversário do outro lado, mas só de movimentação com bola. Confira abaixo, detalhadamente, cada uma.

A primeira foi no bom e velho 4-4-2, mas não com duplinhas - dois volantes, dois meias e dois atacantes -, mas sim com um losango no meio. O primeiro homem do meio-campo era Luiz Gustavo, logo na frente da zaga. Logo na frente, Paulinho pela direita e Fernandinho na esquerda. Oscar avançado e centralizado, com Hulk e Fred, um de cada lado. Na defesa, Dante ficou com a vaga de Thiago Silva, e Daniel Alves voltou ao time titular.

Na segunda formação, que também tem chance de ser a inicial, mas a tendência é que seja a anterior, Felipão voltou com o 4-2-3-1, que tem utilizado normalmente durante a Copa. Ainda com Dani Alves, fez uma linha de dois com Fernandinho e Luiz Gustavo, com Willian, Oscar e Hulk na frente, e Fred avançado.

Na sequência, Maicon entrou no lugar de Daniel Alves, e outras mudanças de nomes, mas não de formação. Ainda neste momento, Willian foi para o meio e Bernard teve chance. Pouco depois, foi a vez de Hernanes entrar no lugar de Paulinho e Oscar voltar para a vaga do seu companheiro de Chelsea. Para finalizar, Jô na vaga de Fred.

