Enfermeira é demitida após dar risada de Neymar em vídeo

A enfermeira do Hospital São Carlos, em Fortaleza (CE), que filmou a chegada de Neymar na unidade após o jogo do Brasil e Colômbia, foi demitida por justa causa, segundo informações do portal R7.

A funcionária - conhecida como Cinthia - usou o smartphone para fazer um vídeo onde mostra o jogador sendo levado, de maca, à sala onde ele seria submetido a um exame de ressonância magnética e tomografia.

Quando a porta da sala se fecha, Cinthia vira a câmera para si, dá uma risada de comemoração, e faz um sinal de "v" (vitória) com os dedos. Ela termina a cena soltando um beijinho. No vídeo, também é possível observar outra pessoa captando imagens do jogador.

A administração do hospital, em entrevista ao R7, explicou que a demissão da funcionária foi justificada por "exposição de paciente".

Neymar ficou cerca de 40 minutos no Hospital São Carlos. Em seguida, foi direto para o aeroporto, onde embarcou com a seleção para a Granja Comary. O atacante da seleção brasileira sofreu uma fratura em uma vértebra da coluna lombar.



Veja o vídeo:

