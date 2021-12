Emocionado, Júlio César se rende à Alemanha e agradece

Júlio César não conseguiu explicar a goleada sofrida para a Alemanha, por 7 a 1, que eliminou a Seleção Brasileira de forma vergonhosa da Copa do Mundo disputada em sua casa. Com a fala pausada e olhos cheios de lágrimas após terminar de falar sobre o resultado desta terça-feira, 8, no Mineirão, o camisa 12 se rendeu à atuação do rival, e fez agradecimentos ao povo brasileiro.

"Explicar o inexplicável é muito complicado. Temos que reconhecer o grande futebol alemão, um time que joga junto há seis anos. Até aqui, estava tudo muito lindo, acho que o povo brasileiro está de parabéns, a torcida, pelo apoio dado até aqui. Com certeza, os jogadores vão falar na zona mista, agradecer, se desculpar, mas eles foram muito fortes, temos que reconhecer", lamentou o arqueiro, que em meio à decepção pela derrota até "esqueceu" que ainda há jogo no sábado, na disputa pelo terceiro lugar.

"Após o primeiro gol teve um apagão, ninguém esperava, mas parabéns ao futebol alemão e é isso. Voltar às nossas casas, abraçar nossos familiares, tenho certeza que estão loucos para isto, e fica aqui meu agradecimento a todo o povo brasileiro. Chegamos perto, não conseguimos, e é isso. Parabéns por tudo, fica um sentimento muito triste", acrescentou o jogador.

Em meio ao tom entristecido, Júlio ficou com os olhos cheios de lágrimas ao falar da oportunidade de disputar um Mundial no seu país. Ele, que carregou a culpa de ter falhado na eliminação da Seleção Brasileira da Copa de 2010, na África do Sul, disse que preferiria viver novo martírio como aquele, do que sair de campo com os 7 a 1 desta terça.

"Eu troco minha falha, que carreguei por quatro anos, pelo jogo de hoje. Preferia que terminasse 1 a 0 com erro meu, do que 7 a 1. Mas a gente é forte, o time é forte, os jogadores vão saber levantar a cabeça, como eu disse antes, eu já passei por um momento complicado e trabalhei muito para chegar neste momento. Saio de cabeça erguida. Agradeço a Deus pela oportunidade que me deu, de jogar a Copa do Mundo no meu país. Fica meu agradecimento, e um beijo no coração de cada brasileiro. É isto. Obrigado por tudo", encerrou Júlio César.

