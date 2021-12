Dúvida para jogo, David Luiz não participa do treino aberto

O zagueiro David Luiz ficou fora de parte do treino da seleção brasileira em Belo Horizonte nesta sexta-feira, véspera da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra o Chile, e continuará em tratamento devido a uma contratura na região dorsal sofrida durante treinamento na quinta.

"David Luiz participou da primeira parte do treino desta sexta-feira (tático e cobrança de pênaltis), foi poupado do 'dois toques' e segue em tratamento", informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em nota enviada a repórteres após o treino realizado no Sesc Venda Nova, para preservar o gramado do estádio Mineirão. Se David Luiz, um dos líderes da equipe, não puder atuar contra o Chile, Dante deve entrar em seu lugar.

O técnico Luiz Felipe Scolari fechou a maior parte da atividade. Nos minutos finais, acompanhados pela imprensa, David Luiz não estava entre os jogadores que disputaram um rachão, jogo em campo reduzido em que os atletas não atuam em suas posições originais. Os jogadores treinaram ainda cobranças de falta, principalmente com Neymar, uma vez que seu companheiro de cobranças, David Luiz, não estava presente. Desta vez, Daniel Alves fez companhia ao atacante do Barcelona.

Neymar treinou também cobranças de pênalti. Antes do treino, Felipão concedeu entrevista coletiva na qual não quis revelar o time titular para a partida de sábado, às 13h. Ele disse que tem a equipe definida, mas que preferia não divulgar por causa do risco de lesões. Por causa do horário do jogo com o Chile, a programação do Brasil foi alterada nos últimos dias, para que os jogadores pudessem tomar um café da manhã reforçado às 10h e treinar no começo da tarde.

Outra mudança que pode ocorrer na seleção brasileira é a entrada de Fernandinho na vaga de Paulinho no meio-campo, substituição que melhorou o time durante o segundo tempo da vitória por 4 x 1 sobre Camarões, que deixou o Brasil na liderança do Grupo A do Mundial. No treino coletivo realizado na quinta-feira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), Fernandinho treinou entre os titulares o tempo inteiro. Felipão ainda fez outros dois testes na Granja: Maicon no lugar de Daniel Alves e Ramires na vaga de Hulk.

adblock ativo