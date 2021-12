Dilma comemora vitória brasileira e elogia Julio Cesar

A presidenta Dilma Rousseff comemorou, pelo Twitter, a vitória sofrida da seleção brasileira sobre o Chile neste sábado, 28. "Foi difícil. Foi com raça, garra, lágrimas e defesas de Julio Cesar. Vencemos!", escreveu a presidenta no perfil @dilmabr.



Em uma sequência de cinco postagens, Dilma voltou a dizer que foi uma vitória com a garra e a torcida do povo brasileiro e ressaltou a confiança de que a seleção seguirá ainda mais longe na Copa do Mundo. "Confio no time de Felipão e do Parreira. Confio na #seleçãobrasileira", escreveu. E completou? "Confio na torcida do povo brasileiro! #VaiBrasil #CopadasCopas"



Dilma ainda postou uma foto da comemoração de Julio Cesar e outros jogadores após o fim da decisão por pênaltis com a frase "Valeu Seleção" e acrescentou: "Obrigada, jogadores. O Brasil acredita em vocês".



A seleção brasileira conseguiu a vitória difícil sobre o Chile após empatar por 1 x 1 no tempo regulamentar e não conseguir novos gols na prorrogação de 30 minutos. A vitória por 3 x 2 nos pênaltis só veio no último lance, quando o chileno Jara chutou na trave. Dilma irá entregar a taça da Copa do Mundo para a seleção campeã após a final, no dia 13 de julho.

