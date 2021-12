Depois do choro, Thiago Silva diz que não tem nada engasgado

Protagonista de uma das cenas mais dramáticas da Seleção nesta Copa, o capitão Thiago Silva disse que não tem "nada engasgado" para enfrentar a Colômbia, nesta sexta-feira, 4, no Castelão. O zagueiro do Paris Saint Germain não escondeu a emoção na classificação no Mineirão e chorou várias vezes antes e depois do jogo contra os chilenos.

"Não tenho nada engasgado, muito pelo contrário. Não escutei muitas coisas. É uma coisa natural esse tipo de pressão e comentário", disse Thiago Silva. "Em termos psicológicos acho que a gente está bem. Quando a gente se entrega aquilo que ama fazer é assim. A minha descarga foi pela situação, se perde ali volta para casa. Eu me entrego de corpo e alma naquilo que faço. A equipe está muito motivada para o confronto contra a Colômbia", acrescentou.

Além de Thiago Silva, vários jogadores choraram. A reação provocou uma resposta rápida da comissão técnica, que convocou a psicóloga Regina Brandão para fazer um reforço na preparação emocional da equipe. Segundo o zagueiro, o seu choro em Belo Horizonte não foi reprovado pela comissão técnica.

"Quando essas coisas são ditas, você tem que olhar para o lado. Meu comandante Felipão está aqui e em nenhum momento ele contestou minha atitude. Mas as pessoas que me conhecem, falaram que está tranquilo. Tenho um caráter dessa maneira, sou um caro emotivo, e acho que é a coisa mais natural do ser humano", disse Thiago Silva.

