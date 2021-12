O brasileiro David Luiz pode ter um dos seus gols escolhido como o mais bonito da Copa do Mundo. O tento em questão foi uma cobrança de falta contra a Colômbia, que deu a vitória para a equipe brasileira.

A votação foi iniciada pela Fifa e conta com outros 14 gols. A jogada de David Luiz é o único do Brasil a participar da seleção, que conta com gols do colombiano, James Rodrígues, do argentino Lionel Messi, do holandês Robben e um dos sete gols que o Brasil recebeu na partida contra a Alemanha.

A eleição será pela internet no site da Fifa, onde é possível rever os lances.



Reveja o gol de David Luiz:

Da Redação David Luiz concorre a gol mais bonito da Copa

