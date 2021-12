David Luiz alerta que Camarões encara Brasil "ferido"

O zagueiro David Luiz avisou que a seleção de Camarões, que o Brasil enfrentará na segunda-feira em Brasília, é um adversário perigoso, apesar de já estar eliminado da Copa do Mundo, por ter o "orgulho ferido" e a motivação de derrotar os anfitriões.

"Eles vêm sem responsabilidade, mas com orgulho de representar sua pátria. Querem ganhar um jogo de Copa do Mundo, principalmente enfrentando o Brasil, ainda por cima no Brasil", declarou o jogador de 27 anos em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira na Granja Comary, em Teresópolis.

Os camaroneses ocupam a lanterna do grupo A, sem pontos marcados, e foram eliminados com a goleada de 4 a 0 sofrida diante da Croácia, na última quarta-feira em Manaus, depois de terem perdido por 1 a 0 para o México na estreia.

"O segundo jogo não traça a realidade da equipe de Camarões. Estava perdendo por 1 a 0 e foi em busca do empate, mas ficou com um a menos e acabou levando uma goleada. Mas agora eles vêm com orgulho ferido e têm oportunidade de conseguir uma vitória sobre o Brasil, que seria como um título para eles, de certo modo", analisou David Luiz.

"Vamos enfrentar um time aguerrido, com muita qualidade, mas temos a nossa responsabilidade e o nosso objetivo, que é passar de fase", completou.

O lateral Marcelo, que também participou da entrevista coletiva, também não espera um jogo fácil contra a equipe africana.

"Será difícil, porque além de eles não terem responsabilidade, em Copa do Mundo, não existe jogo fácil. Eles são fortes e têm qualidades. Vamos para o jogo fazendo o nosso trabalho e respeitando o adversário", ressaltou o jogador do Real Madrid.

