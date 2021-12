Dante e William: mais cotados para substituições no Brasil

Apenas com os reservas, a Seleção Brasileira disputou na tarde de domingo, 6, mais um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Fluminense, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde se concentra durante a disputa da Copa.

O trabalho terminou com vitória do Brasil por 3 a 0, sem indicações claras de quem será o substituto do atacante Neymar, lesionado. A impressão inicial foi de que o meia Willian é o favorito para ficar com a vaga de Neymar.

Porém, Ramires também pode ocupar a vaga do craque. Isso, no entanto, só poderá ser garantido no treinamento desta segunda-feira ou até mesmo apenas momentos antes do jogo contra a Alemanha pelas semifinais da Copa, quando o técnico Luiz Felipe Scolari revelar a escalação no Mineirão, nesta terça.

Afinal, Willian começou o jogo-treino com posicionamento parecido ao de Neymar, mais centralizado, entre dois jogadores abertos pelas pontas - Ramires e Bernard - e um centroavante: Jô.

Depois, porém, Willian começou a cair mais pela esquerda, com Ramires centralizado e Bernard na direita. Nesse caso, Ramires teve posicionamento parecido ao de Neymar, o que deixaria a seleção com um time mais fechado.

Como neste domingo escalou apenas jogadores que foram reservas na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Colômbia, na última sexta, pelas quartas de final da Copa, a Seleção teve a seguinte formação: Jefferson; Daniel Alves, Henrique, Dante e Maxwell; Luiz Gustavo, Hernanes e Ramires; Willian, Bernard e Jô.

Dante favorito



Apesar disso, ao menos três jogadores desses 11 deverão ser titulares nesta terça, no Mineirão, diante da Alemanha, pelas semifinais da Copa. Afinal, o zagueiro e capitão Thiago Silva vai cumprir suspensão automática pelo segundo cartão amarelo e deverá ser substituído por Dante.

Já o volante Luiz Gustavo, que cumpriu gancho diante da Colômbia, está liberado para voltar à seleção. Além disso, Neymar fraturou a terceira vértebra cervical e ficará de fora do restante da Copa.

O treinamento de ontem, porém, serviu pouco para indicar a formação do Brasil para o jogo contra a Colômbia, pois, após trabalharem na academia, os titulares desceram para o campo apenas para realizar leves atividades físicas, permanecendo a maior parte do tempo assistindo ao jogo-treino.

Na atividade, após várias defesas difíceis do goleiro Victor, que defendeu a meta do time sub-20 do Fluminense, no primeiro tempo, a seleção enfim conseguiu fazer seus gols na etapa final. O primeiro deles foi marcado por Bernard, completando passe de Hernanes. Depois, Bernard cobrou escanteio e Dante chutou para as redes. O terceiro gol foi marcado por Ramires, de cabeça.

A Seleção volta a treinar nesta segunda, 7, às 11h30, na Granja Comary, antes de viajar para Belo Horizonte, local do duelo contra a Alemanha. Às 17h30, Felipão e Thiago Silva concederão entrevista coletiva já em BH, no estádio do Mineirão.

