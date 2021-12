Danilo sofre lesão e Fagner é escalado para enfrentar a Costa Rica

O lateral-direito Danilo, titular do Brasil e que enfrentou a Suíça na estreia na Copa do Mundo da Rússia, será baixa por lesão da partida contra Costa Rica, nesta sexta-feira, 22, em São Petersburgo, dando lugar a Fagner.

Durante treino realizado nesta quinta-feira, Danilo sofreu uma lesão muscular na região do quadril direito e teve a presença na partida contra a Costa Rica vetada pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. O jogador do Manchester City iniciará tratamento com fisioterapia e seguirá em observação pelo departamento médico.

Com a baixa de Danilo, quem assume a problemática lateral-direita brasileira é Fagner, que fará sua estreia em Copa do Mundo.

O lateral do Corinthians, porém, chegou ao Mundial russo recém-recuperado de uma lesão no coxa e não joga uma partida oficial desde 29 de abril.

Vale lembrar que Daniel Alves, titular da lateral-direita da equipe do técnico Tite durante todas as eliminatórias para a Copa do Mundo e um dos jogadores de confiança do treinador, não pôde ser convocado devido à grave lesão no joelho sofrida em início de maio durante partida do Paris Saint-Germain.

Com a ausência de Danilo, Tite não poderá seguir o plano de escalar a mesma equipe que empatou em 1 a 1 com a Suíça na estreia no Mundial russo.

Assim, o Brasil entrará em campo contra a Costa Rica com Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

Disputada uma rodada do Grupo D da Copa do Mundo da Rússia, Brasil e Suíça somam um ponto cada, atrás da líder Sérvia (3), que na estreia venceu a Costa Rica (1-0).

Após enfrentar os costarriquenhos, a Seleção encerra sua participação na fase de grupos do Mundial russo no dia 27 contra a Sérvia, em Moscou.

