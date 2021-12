Copa América é feita de forma "atabalhoada", diz Tite

O técnico da seleção brasileira, Tite, afirmou que a Copa América no Brasil foi planejada de forma “atabalhoada” e criticou as inúmeras mudanças no protocolo da competição. A declaração foi dada à CNN Brasil neste sábado, 12, durante uma coletiva de imprensa concedida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Quando um campeonato é feito de forma atabalhoada, excessivamente rápido como a Conmebol fez, se está sujeito a essa situação, e deve mudar de novo ainda. Independe de que país fosse, essa situação precisar ser observada com atenção”, disse o treinador da seleção.

A última mudança no protocolo da Copa América aconteceu nesta sexta-feira 11, após a delegação da Venezuela registrar doze casos de Covid-19.

A Conmebol, organizadora do evento, retirou o limite de cinco substituições na lista final de convocados para cada seleção, em casos de registros da doença.

Os venezuelanos são os primeiros adversários do Brasil na competição. As seleções se enfrentam neste domingo (13), às 18h, em Brasília.

De acordo com a CNN Brasil, a Conmebol alegou que segue todos os protocolos internacionais de saúde e afirmou que não vai se pronunciar sobre a declaração do treinador.

adblock ativo