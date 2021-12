Contrariado, Hulk diz que poderia jogar

Ao final do jogo de terça-feira, 17, no Castelão, em Fortaleza, contra o México, o atacante brasileiro Hulk, que não participou do último treino antes da partida por conta de dores musculares, apareceu na área de entrevistas visivelmente contrariado por ter sido barrado do duelo.



Ele explicou: "Eu estou bem, me recuperei a tempo. Fiquei fora por opção do treinador". O jogador ainda disse que não houve conversa com o técnico Felipão sobre o assunto. "Mas ele não tem que dar satisfação sobre as decisões dele. Só sei que eu quero jogar todos os jogos", completou.



Após ser questionado se a situação o deixou chateado, Hulk virou as costas e foi embora. O médico José Luiz Runco confirmou a versão do paraibano. "Hulk não tem nenhuma lesão. Falei para o Felipe que poderia usá-lo, pois ele não tinha nada de mais. Ou seja, não jogou por opção do treinador. Nas questões técnicas eu não me envolvo", afirmou.



Evolução



Apesar do 0 a 0, todos os jogadores e o treinador consideraram que o Brasil não atuou mal e exaltaram os méritos do México.



"Não é um bom resultado porque a vitória nos classificaria, mas temos que respeitar o adversários. As duas equipes buscaram o gol com qualidade, foi um jogo disputado", disse Felipão, que continuou: "O time vem mantendo o sistema de 20 jogos atrás, e vem bem. Mas também estamos enfrentando seleções de qualidade e temos que saber isso".



Pendurados



A Seleção já tem quatro jogadores pendurados e pode perdê-los caso consiga a classificação à fase final. Além de Neymar e Luiz Gustavo, que receberam cartão amarelo contra a Croácia, Ramires e Thiago Silva também foram advertidos ontem.



Pelo regulamento, um atleta cumpre suspensão de uma partida caso leve dois amarelos em jogos diferentes.



Os jogadores "carregam" os cartões até as oitavas. Portanto, se forem punidos no primeiro jogo eliminatório, terão que cumprir nas quartas de final.

adblock ativo