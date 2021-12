Comissão técnica da Seleção rebate crítica com ironia

Foi a goleada mais vexatória da história da Seleção Brasileira. Foi uma eliminação vergonhosa em casa. Um time perdido, que assistiu aos alemães massacrarem com força a seleção anfitriã da Copa do Mundo. Ninguém marcou, ninguém criou, mas para a comissão técnica do Brasil, o problema foi só os seis minutos de "apagão" contra a Alemanha. E ai de quem contestar.

Felipão, Parreira e Murtosa responderam até com ironia a argumentação da imprensa sobre a falta de inspiração da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. "Não tem justificativa nenhuma. Conseguimos chegar à semifinal. Treinamos o mesmo para a Copa das Confederações em menos dias", disse Felipão. "Estávamos tão mal ainda conseguimos chegar à semifinal..." ironizou Parreira, seguido de Murtosa: "Os capazes foram embora...".

Depois da resposta atravessada, Felipão prosseguiu, falando sobre os minutos de pânico no Mineirão. "Se pudesse responder com consciência o que houve nos seis minutos, eu responderia, mas eu também não sei. Eu não tenho como justificar, não acho que os meus jogadores podem ter dificuldade em assimilar, e esse erro foi fatal. Poderíamos ter perdido por um ou dois, mas perdemos como nunca havíamos perdido, é histórico. Mas a partir de agora será o que? Não será nada. Esses jogadores voltarão a trabalhar para a Seleção, na medida que forem crescendo, com o tempo que os jogos vão dar, não só nos clubes, como Seleção, e pelo menos 70% vão estar em 2018, vão estar aqui", afirmou.

O treinador ainda explicou a decisão de tentar maquiar a escalação do Brasil no último treino antes de jogar contra a Alemanha. "Não me arrependo, são 28 jogos que treinei. Dos 28, o Bernard estava em 24, e jogou em 17, 16. Entrou e saiu jogando. Ele sabia como iria jogar, sabia de antemão. Agora, se nós usamos a imprensa, peço desculpa. Vocês não usam nunca", completou.

