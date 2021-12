Após uma sequência de nove derrotas e sem poder contar com a craque Marta, o Brasil estreou bem na Copa do Mundo feminina e venceu a Jamaica por 3 a 0, com três gols de Cristiane, neste domingo em Grenoble, na França.

A camisa 11, de 34 anos, aproveitou dois passes de Andressa Alves (15 e 50) e marcou o terceiro em uma cobrança de falta (64) para dar os três pontos a seleção brasileira, que agora lidera o grupo C, à frente da Itália, que horas antes surpreendeu a Austrália, vencendo por 2 a 1 de virada.

Com essa vitória, o Brasil manteve a escrita de sempre estrear em Copas femininas com o pé direito. Nas oito edições disputadas, a seleção sempre venceu no primeiro jogo do torneio.

Com três gols de Cristiane, Brasil goleia Jamaica na estreia da Copa do Mundo | Foto: Divulgação/ATarde

Outra marca foi conquistada por Formiga. Com a exceção da Copa dos Estados Unidos de 1991, a primeira da história, ela jogou em todos os mundiais e neste sábado se tornou a primeira jogadora a disputar sete Copas do Mundo.

Aos 41 anos, titular no meio de campo da equipe comandada pelo técnico Vadão, ela se tornou também a jogadora mais veterana a disputar a competição, superando a americana Christie Rampone, que jogou na Copa do Canadá-2015 aos 40 anos.

No Estádio dos Alpes, em Grenoble, o Brasil não pôde contar com Marta, que acompanhou a partida sentada no banco de reservas. A jogadora seis vezes eleita melhor do mundo foi poupada porque ainda não está recuperada dos problemas musculares na coxa esquerda que sofreu no fim de maio.

Cristiane disputa aos 34 anos seu quinto mundial. Com esse 'hat trick' chegou aos 10 gols já marcados em Copas, e está a cinco de Marta, a maior goleadora da história do torneio.

