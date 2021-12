Com proteção na perna, Neymar aparece em jogo-treino

Os jogadores titulares da Seleção Brasileira foram poupados nesta terça-feira, 1º, pelo segundo dia consecutivo do treino da equipe na Granja Comary e o atacante Neymar apareceu com ataduras na perna direita para acompanhar a atividade dos reservas.

Depois do desgaste da prorrogação e dos pênaltis contra o Chile nas oitavas de final, no sábado, os principais jogadores da equipe realizaram apenas exercícios na academia. Entre eles estava Neymar, que fez atividade na bicicleta ergométrica.

O camisa 10, que deixou o jogo contra os chilenos com dores na coxa esquerda e no joelho direito devido a pancadas, surpreendeu ao descer do alojamento para a academia do centro de treinamento guiando uma bicicleta. Ao sair da academia para o campo para assistir do banco à atividade dos reservas, o jogador estava com ataduras na perna direita.

"Ele está normal; trabalhou na bicicleta, na musculação e fez tudo que o grupo que jogou com o Chile fez normalmente", disse a repórteres o médico da seleção brasileira, José Luiz Runco. "Ele estava mancando e não atrapalha nada. Vai treinar amanhã", completou.

Enquanto os titulares foram poupados, os 10 jogadores de linha que começaram no banco de reservas contra o Chile realizaram um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Fluminense. Entre eles estava o jogador a ser escolhido pelo técnico Luiz Felipe Scolari para substituir Luiz Gustavo, suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo contra o Chile, na partida de sexta-feira, 4, contra a Colômbia.

Se o treinador decidir manter o esquema com dois volantes, os mais cotados para ganhar a vaga são Paulinho e Ramires, com Fernandinho de primeiro volante, mas Felipão também pode repetir o esquema com três zagueiros utilizado na conquista do pentacampeonato mundial em 2002. Nesse caso, Dante e Henrique brigam pela vaga.

Felipão poderia ainda tornar o time mais ofensivo para tentar melhorar o setor de criação com a entrada de Hernanes, mas o técnico não parece inclinado a arriscar contra a Colômbia, que tem se destacado na Copa do Mundo por ter um futebol ofensivo.

O técnico tem poupado os titulares de diversas atividades para preservar a condição física dos atletas, e aponta que o time tem se beneficiado disso uma vez que não sofreu nenhuma contusão grave durante a Copa do Mundo. "Prefiro que meu time jogue e não treine. Eles têm que descansar porque jogaram 120 minutos de uma partida com alto desgaste físico e emocional", declarou o médico da seleção.

Por outro lado, Felipão praticamente não testou alternativas táticas para a equipe. A formação do ataque com três meias e só um centroavante, por exemplo, nunca foi alterada por ele nos treinos na Granja Comary. O Brasil fará apenas mais dois treinos antes do jogo de sexta-feira contra a Colômbia: quarta-feira na Granja Comary e quinta no estádio Presidente Vargas, já em Fortaleza.

