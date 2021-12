Com Marcelo e Casemiro, seleção treina e fica completa em Londres

A seleção brasileira finalmente está completa em Londres, onde se prepara para a Copa do Mundo. O lateral-esquerdo Marcelo e o volante Casemiro se apresentaram na manhã desta quarta-feira, 30, e participaram normalmente do treinamento realizado à tarde no CT do Tottenham. O lateral-direito Fagner, recuperado de lesão muscular, também foi a campo, mas não deverá jogar o amistoso de domingo em Liverpool contra a Croácia.

Fagner ainda passa por processo de condicionamento físico. Durante parte do treino, ele fez trabalho específico de preparação física. Já Douglas Costa é o único que permanece sem condições de treinar com bola. Ele faz fisioterapia e não tem previsão ainda de liberação.

A seleção brasileira treinará na Inglaterra até 8 de junho. Pela programação inicial, serão dez dias de atividades em Londres, no CT do Tottenham, três deles em dois períodos. Nesta semana, o "trabalho dobrado" se deu na terça e ocorrerá na quinta-feira.

Na sexta-feira,1º, após o treinamento da tarde (15h30 pelo horário local, 11h30 de Brasília), a delegação embarca para Liverpool, onde no domingo faz o amistoso contra a Croácia, no Anfield Road.

Antes de chegar à Rússia, em 11 de junho, para se concentrar no quartel-general em Sochi escolhido pela comissão técnica para a fase inicial da Copa do Mundo - o Brasil planeja ficar na cidade até as quartas de final, saindo para a semi -, a seleção faz escala em Viena, para realizar o último amistoso preparatório para o torneio, contra a Áustria, em 10 de junho.

