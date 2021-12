Colômbia será 'tão difícil quanto o Chile', diz Thiago Silva

O zagueiro Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, alertou depois da classificação dramática nas quartas de final que a equipe não terá vida fácil contra a Colômbia, adversário que enfrentou em 2012, em amistoso muito disputado.



"No ano retrasado, fizemos um amistoso que terminou em 1 a 1. Neymar errou um pênalti, mas foi um jogo muito complicado, sofremos muito. Agora é outra situação, a gente joga em casa, com grande oportunidade de chegar à semifinal. Vai ser difícil, como foi hoje contra o Chile", avisou o jogador do Paris Saint-Germain.



Enquanto a seleção brasileira sofreu muito para eliminar o Chile nos pênaltis, neste sábado no Mineirão, a Colômbia derrotou o Uruguai com autoridade poucas horas depois, com dois belos gols do talentoso meia James Rodríguez.



"A Colômbia tem vários grandes jogadores, enfrentei muitos deles na Itália (quando jogou no Milan), então teremos que ter muito cuidado ao enfrentá-los", completou Thiago Silva.



O duelo entre Brasil e Colômbia está marcado para a próxima sexta-feira no Castelão, em Fortaleza, onde os comandados de Luiz Felipe Scolari empataram sem gols com o México na segunda rodada da primeira fase.

adblock ativo