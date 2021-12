Colômbia afirma que vai manter estilo ofensivo contra Brasil

Classificada para as quartas de final da Copa do Mundo de forma inédita, a Colômbia se prepara para enfrentar o Brasil na próxima sexta-feira, em Fortaleza. Empolgados pelo feito da equipe, os jogadores confiam no experiente técnico argentino José Pekerman e prometem manter o estilo ofensivo diante dos anfitriões.

No comando da Argentina, Pekerman alcançou as quartas de final do Mundial de 2006, quando foi derrotado apenas nos pênaltis, pelos donos da casa. Na seleção de seu país, ele foi tricampeão mundial sub-20 (1995, 1997 e 2001) e ficou em terceiro na versão sub-17 do torneio (1995). "Contamos com uma comissão técnica magnífica. O professor é uma pessoa que tem experiência em Mundiais e confiamos plenamente em seu trabalho. Estamos nos sentindo muito bem com o que ele nos proporciona", afirmou o volante Carlos Sánchez.

O técnico argentino é considerado um dos principais responsáveis pela classificação da Colômbia ao Mundial do Brasil - o país não disputava uma Copa desde 1998. Com um futebol ofensivo, simbolizado pelo talentoso James Rodríguez, artilheiro do torneio com cinco gols, a equipe é um dos destaques. Às 17 horas (de Brasília) desta sexta-feira, no Castelão, os colombianos enfrentarão o Brasil.

Diante do time anfitrião, pentacampeão do mundo e defendido por Neymar, os pupilos de José Pekerman prometem não mudar o estilo de jogo exibido anteriormente. "Estamos fazendo um bom trabalho e devemos manter as mesmas ideias que vêm dando resultado. Vamos tomar todas as precauções necessárias, mas nossa seleção está pronta para continuar com a mesma filosofia. Vamos seguir sonhando e acreditando", afirmou o atacante Adrián Ramos.

Para Carlos Sánchez, qualquer tipo de alteração profunda na maneira de encarar a partida diante do Brasil pode até oferecer risco. "Temos condições de enfrentar qualquer adversário, mas se não fizermos o que estamos acostumados, podemos ter problemas - alertou. Depois de vencer o Uruguai no último domingo, a delegação colombiana ganhou a segunda-feira de folga.

O elenco retomou os trabalhos na tarde desta terça, no Centro de Formação de Atletas do São Paulo, em Cotia. Apenas os reservas entraram em campo, enquanto os principais jogadores fizeram exercícios físicos. Sanchez vê Brasil abaixo do esperado, mas respeita Neymar O volante Carlos Sánchez será um dos responsáveis por conter o Brasil na tarde da próxima sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Ele admitiu que a equipe anfitriã vem encontrando mais dificuldades do que o esperado no torneio, mas pregou respeito ao time liderado pelo astro Neymar. "A Colômbia vem fazendo bons jogos e o Brasil talvez não tenha jogado como todos esperavam. Mas para nós cada partida é diferente e agora estamos em uma nova fase da competição", afirmou o jogador na tarde desta segunda-feira, pouco antes do treino em Cotia.

Com 100% de aproveitamento, a Colômbia ainda tem o talentoso James Rodríguez, artilheiro do torneio com cinco gols, um a mais que Neymar. Nas oitavas de final, enquanto o Brasil sofreu para bater o Chile nos pênaltis, a equipe comandada pelo técnico José Pekerman superou o Uruguai com autoridade. "Não temos medo do Brasil, mas sim respeito", pontuou Sánchez. "Respeitamos o Brasil por seus jogadores, por seu treinador e por tudo aquilo que representa. Além disso, se eles chegaram até aqui, é porque conseguiram resultados", completou o volante.

Carlos Sánchez foi questionado repetidas vezes sobre Neymar, astro do Barcelona. Ele elogiou o ex-jogador do Santos, principal esperança da Seleção Brasileira, mas, de forma diplomática, tratou de valorizar o time dirigido por Luiz Felipe Scolari como um todo. "O Brasil é uma grandíssima seleção, com jogadores excelentes em todos os setores. O Neymar é uma estrela de nível mundial, mas eles têm muitas estrelas. Preciso marcar todos os jogadores que passarem pelo meu setor, e não somente o Neymar", declarou Sánchez.

O técnico Felipão já tem um desfalque certo para o confronto com os colombianos, marcado para as 17 horas (de Brasília) da próxima sexta-feira, em Fortaleza. Suspenso por dois cartões amarelos, o volante Luiz Gustavo está fora, algo que não empolga os colombianos. - Como todos sabem, o Brasil tem uma seleção muito forte. Esperamos chegar bem nessa partida e que nosso ataque possa fazer um grande jogo, como vem acontecendo, porque são os gols que vão nos fazer avançar na competição - disse o atacante Adrián Ramos.

adblock ativo