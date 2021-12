CBF promove encontro entre 'torcedor misterioso' e Canarinho Pistola

O engenheiro aeroespacial russo Yury Torsky, que virou o novo amuleto da sorte da torcida brasileira e fez sucesso nas redes sociais, encontrou nesta sexta-feira, 6, o mascote da seleção, o Canarinho Pistola.

Yury foi convidado pela CBF para assistir a partida entre Brasil e Bélgica, em Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo 2018.

No encontro, houve até uma tentativa de samba, que resultou em uma dança meio desengonçada do russo. O vídeo foi publicado na conta oficial da CBF no Twitter, com a legenda: "Os 'craques' da torcida brasileira no aquecimento com samba!".

Logo depois, Yury e o Canarinho reproduziram a imagem que gerou inúmeros memes, com um semblante 'sério' por trás da bandeira brasileira.

