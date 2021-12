CBF pode lucrar R$ 48 mi com conquista de 3º lugar

A derrota por goleado do Brasil na semifinal manchou a imagem do futebol brasileiro, mas a CBF ainda vai lucrar com a Copa do Mundo. Se a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari conquistar o terceiro lugar, o grupo vai receber US$ 22 milhões (cerca de R$ 48 milhões). De acordo com a Fifa, o quarto lugar recebe US$ 20 milhões (cerca de R$ 44 milhões).

A CBF pretende usar mais da metade da premiação para pagar atletas e integrantes da comissão técnica pela campanha no Mundial. O valor que cada uma vai receber ainda não foi definido. Caso o Brasil conquistasse o hexacampeonato, o presidente da CBF, José Maria Marin, já tinha anunciado que repassaria integralmente o prêmio de US$ 35 milhões (cerca de R$ 77 milhões) pago pela Fifa ao vencedor para os jogadores.

