CBF muda de ideia e volta a pensar em técnico brasileiro

A CBF continua a procura por um substituto para Luiz Felipe Scolari. Após os vexames na Copa do Mundo, a entidade cogitou contratar um estrangeiro para o cargo, mas agora volta a procurar um brasileiro. Isso porque a CBF queria um técnico que conhecesse a rivalidade sul-americana e dois procurados, rejeitaram a proposta.

O chileno Manuel Pellegrini, que comanda o Manchester City, não quis assumir a Seleção Brasileira, de acordo com o jornal "El Mercúrio". O argentino Jorge Sampaoli, técnico do Chile durante a Copa, também não topou o convite.

Diante do impasse, a CBF volta a pensar em um brasileiro. O problema é que o mais cotado, o ex-corinthiano Tite, que está desempregado aguardando uma proposta da entidade, é ligado a Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians e opositor de Marco Polo Del Nero, presidente eleito da CBF. Outros nomes foram cogitados: Abel Braga, do Inter, e Muricy Ramalho, do São Paulo.

adblock ativo