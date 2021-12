CBF interrompe coletiva e critica pergunta sobre arbitragem

Não é de hoje que as equipes estrangeiras alegam que o Brasil, como anfitrião, é beneficiado pela arbitragem. A polêmica ganhou força na imprensa chilena por conta do jogo entre Brasil e Chile pelas oitavas de final neste sábado, 28. Na entrevista coletiva desta sexta, 27, um jornalista chileno tentou questionar o técnico Luiz Felipe Scolari e o capitão brasileiro Thiago Silva sobre a situação, mas foi interrompido pela CBF.

O diretor de comunicação da entidade, Rodrigo Paiva, não deixou Felipão e Thiago Silva responderem e foi duro: "Vamos falar uma única vez. A imprensa chilena está insistindo nisso, mas este tema é imaturo. Esse tipo de pressão soa até ridículo. Isso é um desrespeito com a Fifa, com o árbitro, com a Seleção Brasileira e com o povo brasileiro. O Brasil não precisa de árbitro para ganhar alguma coisa. Deveriam respeitar uma pouquinho mais o povo brasileiro. Ninguém aqui vai mais responder a perguntas sobre isso", disse ele, encerrando o assunto.

A acusação de favorecimento ao Brasil ganhou força por conta do pênalti marcado pelo juiz japonês Yuichi Nishimura sobre Fred no jogo de estreia diante da Croácia. Na ocasião, a imprensa e especialistas consideraram que não houve pênalti.

