CBF confirma saída de Felipão e de comissão técnica

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou no final da tarde desta segunda-feira, 14, a saída de Luiz Felipe Scolari e de toda comissão técnica da Seleção que terminou em quarto lugar na Copa do Mundo.

A entidade diz ainda que José Maria Marin, o seu presidente, dará uma entrevista na quinta, 17, no Rio, para comentar mais sobre a decisão. Na mesma nota, a CBF informa diz que a diretoria aceitou o pedido de demissão do treinador e agradeceu o resgate da autoestima.

"O Scolari e toda a sua comissão técnica merecem o nosso respeito e agradecimento. Eles foram responsáveis por devolver ao povo brasileiro o seu amor pela seleção, mesmo não tendo conseguido o nosso objetivo maior", afirmou o presidente da CBF.

"Vimos nas ruas o povo vestido de verde-amarelo, exibindo a Bandeira Nacional com orgulho e mostrando sua paixão pela seleção como há muito tempo não acontecia. Claro que essa comissão técnica e esses jogadores contribuíram decisivamente para que esse sentimento voltasse. A todos eles, portanto, o nosso renovado agradecimento", disse Marin.

Depois de um ano e meio no comando da seleção, Felipão comandou o Brasil em 29 jogos, obtendo 19 vitórias, seis empates e quatro derrotas - 72,4% de aproveitamento. O número é semelhante à sua primeira passagem, quando teve quase 75% dos pontos (20 vitórias, um empate e sete derrotas), mas foi campeão do mundo em 2002.

Na Copa no Brasil, a equipe ficou em quarto lugar deixando a competição com duas derrotas fortes: 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal, e 3 a 0 para a Holanda, na disputa do terceiro lugar.

