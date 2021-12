CBF cogita contratar estrangeiro para lugar de Felipão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não se pronunciou oficialmente sobre a demissão de Luiz Felipe Scolari, mas nos bastidores fala-se que o presidente da entidade José Maria Marin pensa em contratar um técnico estrangeiro para substituir Felipão. Ele já tinha sido contra essa ideia no final de 2012 quando contratou o brasileiro, mas agora já cogita essa possibilidade.

A contratação de um estrangeiro depende também do apoio dos jogadores brasileiros. O lateral Daniel Alves chegou a falar nessa possibilidade após a derrota do Brasil para a Holanda.

Entre os brasileiros, o mais cotado é Tite. Ele ganhou diversos títulos com o Corinthians entre 2001 e 2013. Ele passou o último semestre sem trabalhar, apesar de ter recebido vários convites. Mas algumas federações estaduais são contra o ex-corintiano.

Nos bastidores do futebol também cogita-se que Alexandre Gallo, coordenador das categorias de base da CBF, deve assumir o cargo de Felipão, mas de forma interina.

Já o cargo de Carlos Alberto Parreira como coordenador técnico pode ser ocupado pelo ex-jogador do Flamengo e do São Paulo, Leonardo. O brasileiro tem experiência no futebol estrangeiro. Ele foi técnico e gerente do Milan e comandou a estrutura do Paris Saint-Germain.

