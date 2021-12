Capitão, David Luiz chora e pede desculpas à torcida

Capitão da Seleção Brasileira na derrota de 7 a 1 para a Alemanha, o zagueiro David Luiz chorou bastante durante a entrevista dada em campo após a partida. "Queria dar alegria ao povo. Peço desculpas. Queria ver o Brasil feliz, sorrindo", disse o jogador, muito emocionado.

David Luiz herdou o posto de capitão nesta terça-feira, 8, com a ausência de Thiago Silva, que estava suspenso. Ele elogiou os jogadores alemães, que no fim do primeiro tempo já venciam por 5 a 0.

"É um dia de muita tristeza, mas também de muito aprendizado na vida. Nós nos perdemos um pouco em campo, eles viram e conseguiram fazer os gols. É um sonho que termina", afirmou. David Luiz apontou que ainda vai dar a volta por cima. "Eu nunca vou desistir. Sei que algum dia vou dar alegria a esse povo", afirmou o zagueiro.

adblock ativo