Camarões x Brasil terá lance a lance ao vivo em A TARDE

O Portal A TARDE faz, nesta segunda-feira, 23, o lance a lance ao vivo da partida Camarões x Brasil, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo da Fifa 2014. Durante a partida você terá todos os lances do jogo, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, além de imagens do confronto, a partir das 17h.

Contra a já desclassificada equipe africana, a Seleção, que fecha sua participação na 1ª fase, entrará em campo pela centésima vez em um Mundial. Uma marca histórica e que poderia ser um confronto para celebração se já estivesse assegurada a vaga para as oitavas. Apenas a Alemanha tem mais partidas em Copas.

Um empate leva o time de Luiz Felipe Scolari à próxima fase - mas uma vitória é mais que necessária para Neymar e seus parceiros recuperarem a confiança. Em caso de derrota para Camarões, bastará um empate entre México e Croácia para Felipão e sua trupe darem adeus à competição. O outro jogo do Grupo A acontecerá à mesma hora - 17h - na Arena Pernambuco.

Com duas derrotas, a seleção de Camarões tem a missão de melar a festa brasileira e evitar sua pior campanha em Copas. Em 2010, a equipe perdeu as três partidas, mas conseguiu fazer dois gols. Neste Mundial, ainda não marcou. Camarões joga sem seus dois melhores jogadores: Alexandre Song, do Barcelona, suspenso após expulsão contra a Croácia, e Samuel Eto'o, com dores no joelho direito. Ele começa no banco e, no máximo, joga alguns minutos.

