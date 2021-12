Cafu manda recado para a Seleção: 'Tem que parar de chorar'

Capitão do pentacampeonato do Brasil em 2002, o ex-lateral-direito Cafu entende o choro dos jogadores da Seleção nos jogos da Copa, mas acredita que o Mundial não tem espaço para lágrimas a essa altura do campeonato.

"Tem que parar de chorar, só isso", disse Cafu, nesta quinta-feira, 3, após participar do encontro diário da Fifa com os jornalistas, no Maracanã.

Apesar de defender o fim do choro na Seleção, Cafu preferiu não crucificar Thiago Silva, por não exercer um papel motivador na disputa de pênaltis do Brasil contra o Chile.

"É uma maneira dele se concentrar, refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Não podemos criticar o Thiago Silva pelo posicionamento. O grupo tem que ter respeito em relação à posição dele", afirmou, ainda acrescentando: "O choro é natural, um se emociona de uma maneira outro de outra. Alguns conseguem conter, outros não".

Lágrimas à parte, Cafu defende uma mudança de postura dentro de campo. "O Brasil não tem que temer adversário nenhum. Tem que ir para cima, impor ritmo de jogo, acreditar que pode vencer. Tem mais gente torcendo a favor do que contra. Mas precisamos jogar, arrumar o time", disse o ex-capitão.

