Brasil vai treinar às 13h para se adaptar a horário de jogo

A Seleção Brasileira vai treinar às 13h a partir de quarta-feira, 25, para se adaptar ao horário da partida contra o Chile, no sábado, em Belo Horizonte, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Os brasileiros vinham treinando às 15h30 na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), uma vez que suas partidas na primeira fase do Mundial começaram às 16h ou às 17h.

Uma outra mudança na programação do Brasil é o café da manhã, que será reforçado de um macarrão e vai ocorrer às 10h, devido ao horário do confronto das oitavas de final. A prática de 'almoçar' no café da manhã é comum na Europa, onde muitas partidas são realizadas na hora do almoço.

Depois de derrotar Camarões por 4 x 1 e garantir a primeira colocação do Grupo A do Mundial, os jogadores da seleção tiveram folga nesta terça-feira, mas permaneceram na Granja Comary, onde receberam amigos e parentes.

