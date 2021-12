Brasil usará camisa amarela e calção branco contra Colômbia

O Brasil não irá jogar com seu uniforme tradicional, assim como fez nos últimos dois jogos no Mundial (Camarões e Chile), a Seleção até usará a camisa principal, mas o calção e as meias serão brancos.

Nas duas partidas que o a Seleção Brasileira usou esse uniforme, acabou se dando bem. Contra Camarões, uma goleada por 4 a 1 na última rodada da fase de grupos. Depois, nas oitvas de final contra o Chile, classificação dramática que só saiu nos pênaltis contra os chilenos.

Já a Colômbia irá estreiar seu uniforme dois na Copa. O time do meia James Rodriguez irá jogar com camisa vermelha, calção azul e meias vermelhas. Nos três jogos da primeira fase e também nas oitavas contra o Uruguai, os colombianos usaram camisa amarela e calção e meias brancas, assim como o Brasil irá jogar na próxima sexta-feira.

É a primeira vez que a seleção colombiana chega nas quartas de final de uma Copa do Mundo. O jogo contra o Brasil irá acontecer na próxima sexta, ás 17h, no Estádio Castelão, em Fortaleza.

