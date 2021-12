Brasil terá apenas um treino para adaptação sem Neymar

A Seleção Brasileira terá só um treino para se adaptar a jogar desfalcada de Neymar na semifinal da Copa do Mundo contra a Alemanha, na terça-feira, 8, partida que será a primeira do time sem seu principal craque desde a volta do técnico Luiz Felipe Scolari ao comando no fim de 2012.

Felipão, que poupou os titulares do treino deste domingo, 5, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), em que os reservas enfrentaram o time sub-20 do Fluminense, fará na segunda-feira de manhã, 7, no centro de treinamento da seleção seu único treino com o grupo completo antes do duelo com os alemães em Belo Horizonte.

O jogo será o primeiro do Brasil sem Neymar desde que o treinador, campeão do mundo em 2002, voltou à seleção e montou um time voltado para ajudar o atacante a se destacar, como vinha acontecendo na Copa até o camisa 10 fraturar uma vértebra em consequência de uma pancada sofrida na vitória de 2 x 1 sobre a Colômbia, na sexta-feira, pelas quartas de final.

À exceção de Neymar, que voltou para sua casa no Guarujá (SP) para se recuperar da lesão, os atletas que começaram jogando na vitória sobre os colombianos fizeram apenas um exercício recreativo neste domingo.

Entre os jogadores que foram a campo estava o substituto de Neymar, que ainda não foi anunciado pelo técnico. O mais cotado é Willian, que já treinou na vaga do camisa 10 em outras oportunidades durante o Mundial.

O meia do Chelsea participou normalmente do treino apesar de ter abandonado a atividade de sábado, também apenas dos reservas, devido a uma pancada sofrida numa dividida com Hernanes.

"Eu nunca joguei de titular na seleção, então estrear de titular da seleção em uma semifinal da Copa do Mundo seria uma coisa incrível para mim. Estou tranquilo e estou preparado para aquilo que o professor Felipão precisar", disse Willian em entrevista coletiva na Granja Comary antes do treino.

O último jogo do Brasil sem Neymar foi em 26 de maio de 2012, quando a equipe ainda era comandada por Mano Menezes. Mesmo desfalcada do atacante, a seleção venceu a Dinamarca por 3 x 1 em amistoso na Alemanha, com destaque para Hulk, que anotou dois gols. Neymar não jogou devido a um compromisso por seu clube na época, o Santos.

Além de Willian, Felipão pode optar por colocar Bernard para jogar aberto na ponta, centralizando Oscar para fazer o papel que era exercido por Neymar, ou ainda colocar mais um homem de meio-campo para reforçar a marcação, como Paulinho, Ramires ou Hernanes.

"Todos os jogadores estão preparados, claro que temos alguns ajustes, vamos acompanhar os pontos fracos e fortes da Alemanha para que a gente possa surpreender a Alemanha e não ser surpreendido", afirmou Willian.

