Brasil só havia perdido por 6 gols de diferença em 1920

A derrota de 7 a 1 para a Alemanha está entre as mais dolorosas dos 100 anos de história da Seleção Brasileira. Até a partida desta terça-feira, 8, o Brasil nunca havia perdido em por uma diferença tão grande de gols em Mundiais.

Para piorar, sofreu esse desgosto em casa. O resultado iguala a maior diferença de gols em uma derrota. Em 1920, o Brasil apanhou de 6 a 0 para o Uruguai pela Copa América. Porém, naquela ocasião o jogo foi disputado em Valparaíso, no Chile.

A surra do Mineirão se junta ao Maracanazo como as maiores tragédias do futebol nacional. Em 1950, o Brasil jogava pelo empate contra o Uruguai, mas perdeu por 2 a 1 de virada na frente de 173,8 mil pessoas.

Até a partida desta terça, a maior derrota do Brasil em um jogo de Mundial era a derrota na decisão da Copa de 1998. Na ocasião, a França venceu o Brasil por 3 a 0, em uma atuação inspirada de Zidane.Apesar da surra, o Brasil já sofreu mais gols em uma partida. Aconteceu em 1934, quando perdeu amistoso para a Iugoslávia, por 8 a 4.

Rendição

Nunca na história das Copas uma seleção havia sofrido cinco gols nos primeiros 29 minutos. O recorde anterior pertencia ao Zaire, que levou cinco em 30 minutos da Iugoslávia em 1974. Os europeus venceram por 9 a 0.

adblock ativo