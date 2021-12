Brasil, México e Alemanha jogam por vaga nas oitavas

O Brasil joga contra a Sérvia em Moscou por vaga ainda não definida nas oitavas de final pelo Grupo E, nesta quarta-feira, 27, enquanto a campeã mundial Alemanha enfrentará a Coreia do Sul em Kazan e o México, sob pressão, pegará a Suécia em Ecaterimburgo pelo Grupo F.

Em Nizhni Novgorod, a já eliminada seleção da Costa Rica do goleiro Keylor Navas tentará se despedir da Copa do Mundo da Rússia com um sorriso diante da Suíça, que precisa de ao menos um ponto para carimbar sua passagem para a segunda fase sem depender de ninguém.

Tudo pode acontecer no Grupo F

Apesar de vencer Alemanha (1 a 0) e Coreia do Sul (2 a 1), o México ainda não pode relaxar, já que é a única seleção com duas vitórias que ainda não celebrou passagem para a segunda fase. A equipe tem tudo para conseguir o feito diante da Suécia, que precisa de vitória por dois gols de diferença para ficar com uma das duas vagas.

Antes da terceira e última rodada, o México lidera a chave com 6 pontos, seguindo por Alemanha e Suécia, com 3, e por último Coreia do Sul sem ponto.

O México estava se garantindo nas oitavas, até que Toni Kroos acertou uma excepcional cobrança de falta nos acréscimos, dando a vitória por 2 a 1 à Alemanha contra a Suécia, fazendo com que as quatro equipes chegassem com chances para suas partidas desta quarta. Um empate é suficiente para o time de Juan Carlos Osorio.

Por outro lado, a Mannschaft, quatro vezes campeã do mundo e nunca eliminada na primeira fase desde 1938, sobreviveu contra a Suécia e contra os sul-coreanos, mas pode se despedir da competição.

"Nossas opções são de 1%", disse o sul-coreano Ju Se-jong, consciente do enorme desafio. O técnico alemão Joachim Löw manteve seu esquema, apesar das críticas da estreia. O atacante Marco Reus, autor de um gol contra os suecos, afirmou que a Alemanha deve ignorar a pressão e simplesmente pensar em seu futebol para vencer a Coreia do Sul e chegar às oitavas.

Brasil tem teste difícil

Depois de estrear com um empate 1 a 1 contra a Suíça, o Brasil venceu a Costa Rica por 2 a 0 com gols nos acréscimos de Coutinho e Neymar, eliminando o time centro-americano.

Agora, os onze de Tite precisam vencer a Sérvia no duelo direto por uma vaga nas oitavas, embora um empate seja o suficiente para a seleção pentacampeã mundial avançar. O time gerou muitas situações de gol em ambos os jogos, mas deixou a desejar na pontaria.

Os sérvios, que haviam vencido por 1 a 0 a Costa Rica na estreia com gol de Aleksandar Kolarov, perderam para os helvéticos (2 a 1).

Após duas rodadas, a classificação mostra Brasil e Suíça com quatro pontos, seguidos pela Sérvia com três e Costa Rica com zero.

Em Nizhni Novgorod, os pupilos de Oscar Ramirez se despedem em uma partida que também pode significar o adeus de alguns heróis da geração de ouro que chegou às quartas de final na Copa do Brasil-2014.

A Suíça precisa de um empate para não ter que pegar a calculadora e começar a rezar, já que também poderiam passar de fase com uma derrota, embora isso implicasse muitos riscos, em virtude da partida Sérvia x Brasil.

