Brasil joga semi com uniforme tradicional

O Brasil jogará com seu uniforme tradicional a semifinal da Copa do Mundo contra a Alemanha, terça-feira, 8, em Belo Horizonte. A Fifa divulgou neste domingo (6) que o time de Luiz Felipe Scolari entrará em campo de camisa amarela, calção azul e meias brancas.

Já a Alemanha jogará com seu segundo uniforme, camisa vermelha e preta, calções pretos e meias pretas com detalhes em vermelho. Apesar da direção da federação alemã dizer que o vermelho significa a força com que a Alemanha pretende jogar esta Copa, esse uniforme remete à camisa do Flamengo, clube com maior número de torcedores no Brasil.

