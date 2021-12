Brasil joga para superar Bélgica e seguir vivo no caminho do hexa

Quando se pensa no futebol brasileiro, não há como fugir das lembranças de Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Neymar e tantos craques. Mas, nesta Copa do Mundo, não é pelo setor ofensivo que a Seleção Brasileira mais tem se notabilizado: este posto, até o momento, é da Bélgica.

E, enquanto os europeus, conhecidos pela disciplina tática, dominam os números de ataque, a equipe de Tite reina na defesa. E é este incomum confronto que vai definir um dos semifinalistas do Mundial, às 15h (da Bahia), em Kazan.

O Brasil chegou às quartas de final com alguns dos melhores índices defensivos do torneio: o principal deles é o número de gols sofridos, um, contra a Suíça – que, mesmo assim, foi muito contestado, por causa do empurrão de Steven Zuber em Miranda.

Em desarmes, por exemplo, a Seleção é a quarta melhor na média por jogo: são 18,8, contra 12,5 dos belgas. Esta marca brasileira, porém, pode sofrer um baque com a ausência de Casemiro. O volante do Real Madrid, que está suspenso e será substituído por Fernandinho, é responsável por um índice de 4,3 desarmes por partida nesta Copa do Mundo.

O torcedor brasileiro tem outro motivo para ficar animado em relação ao poderio defensivo do time de Tite. A Seleção é, neste Mundial, a quarta que menos sofre finalizações – 8,3 por jogo – atrás apenas de Espanha, Senegal e França. Por outro lado, o fato de que a Bélgica concede uma média de três finalizações a mais por partida é um alento para o setor ofensivo brasileiro – e, sobretudo, para Gabriel Jesus, que ainda não fez gols no torneio.

Tanta precisão na marcação e nas interceptações faz com que o goleiro Alisson seja o que menos foi exigido entre aqueles que chegaram às quartas de final. Em quatro partidas, o camisa 1 brasileiro viu apenas quatro bolas serem chutadas ao gol da Seleção. Destas, ele defendeu três. Para se ter uma ideia, Thibault Courtois, goleiro da Bélgica, fez o triplo de defesas nesta Copa – numa delas, inclusive, contra o Japão, quase levou um frangaço.

A diferença entre as defesas não se restringe ao Mundial: enquanto o Brasil sofreu apenas seis gols em 25 jogos sob o comando de Tite, a Bélgica na era Roberto Martínez tomou 21 – mais do que o triplo – em 24 partidas.

Sem pressão

Em entrevista coletiva realizada ontem, Roberto Martínez, ignorou a boa campanha de sua Seleção e jogou o favoritismo para o Brasil. “Estamos vendo uma oportunidade. Vamos enfrentar o Brasil e não vai ser fácil. Sabemos a grandeza do jogo, mas há experiência o suficiente no grupo para saber que a gente precisa se concentrar muito para ter um bom desempenho”, declarou.

Já Tite, que confirmou, além da entrada de Fernandinho no lugar de Casemiro, o retorno de Marcelo, falou sobre o que espera da partida: “São duas equipes que primam por um futebol bonito. A Bélgica tem valores individuais de qualidade. Vai ser um grande jogo”.

