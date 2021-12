Brasil inicia preparação para enfrentar Bélgica com todos os jogadores à disposição

A semana continua sendo de boas notícias para a seleção brasileira. Depois de vencer o México por 2 a 0 na segunda-feira, 2, e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, o Brasil iniciou nesta terça, 3, a preparação para o confronto contra a Bélgica com todos os jogadores à disposição.

No treino aberto à imprensa desta terça, uma atividade intensa de marcação, saída de bola e finalização só com os reservas na vitória sobre os mexicanos, foi possível ver que o técnico Tite terá à disposição contra a Bélgica todo o elenco pela primeira vez na Copa do Mundo da Rússia.

Neymar, principal nome da vitória sobre o México com um gol e uma assistência, não compareceu ao campo anexo ao hotel da Seleção em Sochi, permanecendo no hotel com os habituais titulares para trabalhos regenerativos pós-jogo.

Mas o atacante Douglas Costa, que sofreu uma lesão no coxa direita na partida contra Costa Rica (2 a 0) e desfalcou o Brasil contra a Sérvia (2 a 0), ainda pela fase de grupos, e diante do México, nas oitavas de final, teve a total recuperação confirmada pela CBF e voltará a ser uma opção de velocidade no banco para a comissão técnica.

Já o lateral-esquerdo Marcelo, umas das referências técnicas e morais do Brasil, está recuperado do espasmo nas costas que o obrigou a ficar na reserva contra os mexicanos e retomará a titularidade na Seleção, após dois jogos em que Filipe Luis deu conta do recado.

Douglas Costa e Marcelo se juntam assim à lista de jogadores recuperados de lesões durante a Copa do Mundo, seguindo os passos do lateral-direito Danilo e do meia Fred, que já estavam à disposição de Tite contra o México após lesões no quadril e no tornozelo, respectivamente.

Com todos os jogadores aptos fisicamente para enfrentar a Bélgica, o único desfalque será o volante Casemiro, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Fernandinho assumirá a proteção da zaga.

O Brasil fará um último treino nesta quarta-feira em Sochi, cidade-base da Seleção durante sua estadia na Rússia. No dia seguinte, viaja a Kazan, onde enfrentará a Bélgica na sexta, 6, por uma vaga nas semifinais da Copa.

