Brasil garante vaga nas oitavas com um empate

Para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira precisa apenas de um empate diante do já eliminado Camarões, nesta segunda-feira em Brasília.

O Brasil pode até se classificar com uma derrota, sendo que uma vitória não garante necessariamente o primeiro lugar do grupo A, já que o México ainda pode ultrapassá-lo no saldo de gols.

Brasil 1º colocado do grupo:

- Se vencer:

O Brasil garante o primeiro lugar com vitória por qualquer placar desde que México não vença a Croácia. Em caso de vitória mexicana, precisa manter um saldo de gols superior. No momento, leva a melhor sobre o México neste quesito (+2 contra +1).

-Se empatar:

O Brasil garante o primeiro lugar desde que não haja vencedor entre México e Croácia.

Brasil 2º colocado do grupo:

-Se vencer:

O Brasil fica em segundo se o México ultrapassar seu saldo de gols ao golear a Croácia. Por exemplo, se o Brasil vencer por 1 a 0, perde o primeiro lugar se os mexicanos derrotarem os croatas por 3 a 0.

-Se perder ou empatar:

O Brasil fica em segundo se houver um vencedor entre México e Croácia.

Brasil eliminado

-Se perder:

O Brasil fica fora do mundial se perder e ver México e Croácia empatarem.

