Brasil é a seleção que menos treina na Copa

Das oito seleções que ainda participam da Copa do Mundo, o Brasil é o que menos treina. O treinador Luiz Felipe Scolari concedeu aos jogadores brasileiros três dias livres durante a competição. Nenhum outro treinador foi tão generoso, conforme levantamento do UOL Esporte.

Mesmo depois de passar com sufoco pelo Chile nas oitavas de final, o Brasil demorou de voltar a trabalhar. A equipe, que tinha jogado no sábado, 28, só voltou a Granja Comary no final da manhã da segunda, 30. Na ocasião, os reservas treinaram no mesmo dia, mas os titulares fizeram treino regenerativo. Os titulares só tiveram contato com a bola nesta quarta, 2, três dias após o jogo.

As outras equipes enfrentam rotinas diferentes. Geralmente, o time titular descansa no dia seguinte à partida, mas trabalha normalmente no outro dia. Além disso, geralmente não há folga pós-partida nas seleções estrangeiras.

Colômbia e Holanda liberaram seus jogadores em duas ocasiões. Já França, Alemanha e Costa Rica tiveram um dia de descanso. Já Argentina e Bélgica não liberaram os atletas nenhum dia, fornecendo períodos de mordomia dentro da concentração.

A CBF argumenta que folga pós-jogo é tradição no futebol brasileiro e o fato de jogar em casa, o que permite a proximidade com familiares e amigos, contribui para esse período de descanso.

Apesar de ter mais folgas, os brasileiros utilizam os dias de trabalho de forma mais convencional. Não fazem passeios externos coletivos, nem individuais. Enquanto, o técnico alemão, por exemplo, comanda seu grupo em visitas à praia, comunidades carentes e em prática de esportes alternativos. Holandeses também já foram vistos explorando as cidades onde jogaram.



