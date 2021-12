Brasil busca confirmar superioridade histórica sobre o Chile

Neste sábado, 28, às 13h, é o momento de o futebol brasileiro colocar seu favoritismo e sua reputação em campo. O jogo que abre as oitavas de final da Copa do Mundo 2014 será diante de um irmão, mas, ao mesmo tempo, freguês sul-americano.

O Chile, na medida que apresenta um futebol técnico, ousado e ofensivo, historicamente tem se saído mal quando enfrenta seu 'time-mestre'. Um espécie de irmão mais velho. No entanto, nos últimos tempos, tem crescido de produção. E este 'pretendente a Brasil', na atualidade, é uma das equipes que têm mostrado um belo futebol nesta Copa.

Portanto, para o jogo em Belo Horizonte, o que se espera é um jogo emocionante de se ver, com muitos gols e que, ao final dos 90 minutos, termine com a vitória brasileira. Vale lembrar que o empate leva o confronto para mais 30 minutos de prorrogação. Caso a igualdade no placar persista, a decisão de quem avança às quartas de final será na disputa de pênaltis.

O técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari trata logo de deixar o favoritismo de lado e apontar as qualidades do Chile atual, que destoa do histórico saco de pancadas de Brasil. Desde que ocorreu o sorteio das chaves, em dezembro passado, Felipão vinha ratificando que, dos quatro times do Grupo B, o que ele mais temia enfrentar nas oitavas era justamente o Chile.

"É um time chato de jogar, organizado, e o sistema deles não encaixa com o nosso. São inteligentes e têm um elenco bom. Eu falava da seleção chilena há tempos e era ridicularizado. Hoje, todo mundo a endeusa", disse.

O técnico chileno Jorge Sampaoli emendou, garantindo o espetáculo ofensivo no Mineirão. "O Brasil é favorito para todo mundo, mas não o tememos. Posso garantir é que definitivamente vamos jogar de um jeito acelerado contra quem quer que seja. Nossa atitude e nossos métodos não mudam".

Corroborando com as declarações e o estilo das equipes estão os números desta Copa. A exceção dos chilenos em relação ao total de finalizações, em todos os outros quesitos que indicam ofensividade, Brasil e Chile têm números bem superiores à média do torneio.

Evolução e ansiedade

Apesar do favoritismo e da espectativa de um belo espetáculo neste sábado, os atletas brasileiros admitem: precisam evoluir com relação ao que mostraram na primeira fase se quiserem confirmar o que se espera deles.

Afinal, o Brasil bateu de virada a Croácia em uma partida marcada por um pênalti polêmico e só empatou com o México. A única boa atuação veio diante do frágil Camarões.

Na expectativa da evolução, o time tem a explicação para a inconsistência. Thiago Silva declarou: "Há quatro meses que só penso na Copa, em ganhá-la no meu país. É complicado controlar a ansiedade". Neste sábado, chegou a hora de superá-la.

adblock ativo