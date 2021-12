Avião da Seleção Brasileira traz homenagem para Neymar

O atacante Neymar não acompanha a Seleção Brasileira na viagem para Belo Horizonte, em Minas Gerais, nesta segunda-feira, 7, mas terá uma marca do atleta no avião que vai levar a delegação. A empresa aérea, responsável pelo transporte da seleção durante a Copa do Mundo, fez uma homenagem ao craque e colocou a expressão "#éTóiss" gravada no avião. A mensagem foi criada por Neymar e os amigos e virou mania.

adblock ativo