Assessor da CBF é suspenso pela Fifa após soco em chileno

O assessor de imprensa da CBF, Rodrigo Paiva, foi suspenso por um jogo pela Fifa por conta do soco que deu no jogador chileno Pinilla durante a partida das oitavas de final. A punição será cumprida no duelo contra a Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo.

"Podemos dizer que houve procedimentos aberto contra Rodrigo Paiva. Foi suspenso por um jogo", disse nesta segunda-feira, 30, a porta-voz da Fifa, Delia Fischer.

A CBF foi informada da suspensão. A punição não interfere no trabalho de Paiva no pré-jogo, durante os treinos na Granja Comary. O assessor também não teve a credencial retirada. Ele apenas não poderá acompanhar a Seleção Brasileira no estádio Castelão nesta sexta-feira, 4.

Confusão

O soco aconteceu durante confusão na entradas dos vestiários para o intervalo. O clima já tinha esquentado quando os jogadores deixavam o campo e Gary Medel e Fred se estranharam. A situação continuou no caminho para os vestiários e Paiva acabou se envolvendo.

A comissão técnica do Chile acusou o assessor de ter dado um soco em Pinilla e alega que o fato foi filmado pela Fifa. De acordo com Paiva, ele tentou separar a confusão e acabou levando um soco. Em seguida, ele teria empurrado o atacante chileno.

