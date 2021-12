Após fracasso, Fred descarta voltar a defender a Seleção

Logo após a derrota por 3 a 0 da Seleção Brasileira para a Holanda na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2014, o atacante Fred, um dos mais criticados pelo mau desempenho brasileiro na competição, reconheceu que não deve mais voltar a defender o time nacional.

"Para mim, a Seleção já deu", desabafou o centroavante, em entrevista ao Estado de S. Paulo. "Queria fazer mais, assumo. Não estava com problemas físicos. Mas a culpa é de todos. Nós, brasileiros temos a feia mania de procurar um ou dois para crucificar. Somos uma equipe, e estamos abraçados até o último minuto", concluiu.

Fred ficou no banco de reservas e não jogou na melancólica despedida brasileira do Mundial em Brasília. Ao longo da competição, esteve em todas as outras seis partidas.

Com desempenho abaixo da média, balançou as redes em apenas uma oportunidade. O gol veio na vitória canarinho por 4 a 1 sobre Camarões, ainda na fase de grupos da competição. Caso confirme a aposentadoria, Fred, de 30 anos, encerra uma história de nove anos na Seleção Brasileira.

Ao todo, foram 39 jogos, 18 gols e quatro títulos - uma Copa América (2007), dois Superclássicos das Américas (2011 e 2012) e uma Copa das Confederações (2013).

