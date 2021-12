Após folga, seleção brasileira retoma treinos

A seleção brasileira realiza o primeiro treino desta segunda semana de preparação em Londres para a Copa do Mundo, na tarde desta terça-feira, 5. Os jogadores folgaram na segunda-feira, 4, dia seguinte à vitória sobre a Croácia por 2 a 0 em amistoso realizado em Londres, e retomam as atividades visando à partida contra a Áustria, no próximo domingo, em Viena.

A principal novidade deste treinamento é a presença de Douglas Costa. Recuperado da lesão na coxa esquerda, o atacante participa normalmente da atividade e torna-se mais uma opção para o técnico Tite. Rápido e habilidoso, é possível que atue por alguns minutos contra os austríacos.

Já Renato Augusto não treinou. Ainda às voltas com dores no joelho esquerdo, que está inflamado, ele chegou a vir a campo, participou da conversa de cinco minutos que Tite teve com os jogadores, mas depois se retirou para prosseguir a fisioterapia.

Voltando ao trabalho depois da folga, com aquele sorriso no rosto de quem faz o que ama. Vamos, #SeleçãoBrasileira! ⚽️🇧🇷 #GigantesPorNatureza Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/yquolocvxx — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 5 de junho de 2018

A seleção vai treinar no CT do Tottenham até sexta-feira. No final da tarde deste dia, viajará de Londres a Viena, onde faz no sábado atividade de véspera do jogo com a Áustria.

Depois deste amistoso, o próximo duelo do Brasil já será na Copa do Mundo. A estreia está marcada para o dia 17, contra a Suíça, em Rostov on Don, pelo Grupo E.

Bola rolando com golzinho e campo reduzido! Esse aí você já jogou com a galera né? Até dois chinelos como baliza e o futebol começa! ⚽️🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/Vjb7UOzZMZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 5 de junho de 2018

adblock ativo