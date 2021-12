Na manhã desta quinta-feira, 12, manifestantes começaram a organizar o "Sem Direitos Não Vai Ter Copa". A Tropa de Choque da Polícia Militar (PM) entrou em confronto há pouco com um grupo de manifestantes que protestam contra a realização da Copa do Mundo no Brasil e queriam bloquear pistas da avenida Radial Leste, na Vila Carrão, zona leste da capital.

Cerca de 200 pessoas participam do ato organizado pelas redes sociais.

Os policiais já atiraram várias bombas de efeito moral para conter os manifestantes, que estão na rua Apucarana, nas imediações da Estação Carrão do Metrô de São Paulo. Os policiais cercaram a estação e tentam evitar que o protesto chegue até a Avenida Radial Leste.

Durante a ação da polícia, uma jornalista norte-americana foi atingida por estilhaços de bombas. Ela foi socorrida no local por homens do Corpo De Bombeiros.

Da Redação com Agência Brasil Copa: Tropa de Choque entra em confronto com manifestantes

Cinco defensores públicos da Comissão Especial Para a Copa do Mundo da Fifa 2014 acompanham o protesto com o objetivo de garantir o direito a manifestação. Segundo o promotor Jiancarlo Silkunas, esse direito não está sendo respeitado.

<GALERIA ID=19268/>

adblock ativo