Copa tem 203 mil ingressos vendidos em cinco horas

A Fifa anunciou que mais de 200 mil ingressos para os jogos da Copa do Mundo foram vendidos nas primeiras cinco horas da nova etapa de vendas das entradas do torneio, que será realizado no Brasil nos meses de junho e julho, iniciada nesta quarta-feira, 12. Ao todo, foram 203.330 mil bilhetes adquiridos, a grande maioria por residentes no Brasil - 143.085.

Também houve boa procura por ingressos de moradores dos Estados Unidos - 16.059 solicitações. Residentes da Austrália (5.357 ingressos), Colômbia (4.574) e Argentina (3.800) completaram a relação de cinco países que mais compraram entradas no site da entidade, nas horas iniciais desse período de vendas, previsto para durar até o dia 1º de abril.

Com isso, restam menos de 150 mil ingressos à venda, pois na terça, 11, a Fifa explicou que 345 mil entradas estariam à disposição do público para 60 das 64 partidas da Copa do Mundo - as exceções são o jogo de abertura do torneio (Brasil x Croácia), em São Paulo, para a final, no Rio, e para as duas semifinais, em Belo Horizonte e na capital paulista. A venda está sendo feita exclusivamente pelo site da entidade (www.fifa.com/ingressos), por ordem de encomenda. Ou seja, quem pedir o bilhete primeiro leva.

Esta nova fase de vendas, a penúltima, está sendo realizada por ordem de chegada. Porém, as entradas para várias partidas já estão esgotadas, incluindo os jogos da seleção brasileira contra México e Camarões, pela fase de grupos, e os jogos marcados para o Itaquerão, em São Paulo. E a alta procura causou "filas virtuais", o que levou alguns torcedores a utilizarem as redes sociais para expressarem o seu descontentamento.

Quem ficar fora desta penúltima etapa de venda ainda terá mais uma chance de conseguir entradas para a Copa do Mundo. O último lote de ingressos vai ser disponibilizado no dia 15 de abril e a comercialização será feita tanto pela internet quanto presencialmente. Para adquirir a entrada na hora, o torcedor deve se dirigir até um dos postos de venda para retirada de ingressos. Os guichês irão funcionar nas 12 cidades-sede da competição. Os locais de venda serão definidos e anunciados pelo Comitê Organizador da Copa do Mundo em breve.

