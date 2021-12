Copa no Brasil registra maior média de gols por jogo

A primeira fase da Copa do Mundo no Brasil foi finalizada nesta terça-feira, 17, após o jogo entre Gana e Estados Unidos, e o balanço da competição chama atenção. Essa foi a primeira rodada de Mundial com maior média de gols, 3,06 por jogo. Até então, entre as outras edições com 32 seleções, a maior média foi em 2002, com 2,8 por jogo.

Se a média continuar até o final do Mundial, essa será a Copa com maior números de gol por jogo desde 1958. Por falar em gol, essa temporada foi a que teve o maior número de pênaltis desde 2002, que teve cinco tentos deste tipo. Esse anos foram seis pênaltis cobrados por Neymar, Xabi Alonso, Cavani, Benzema, Müller e Feghouli.

A Copa desse ano também chama atenção como a edição que teve uma primeira rodada com mais viradas no placar. Brasil, Holanda, Costa do Marfim, Costa Rica, Suíça e Bélgica receberam um gol antes de mudar o jogo e conquistar a vitória. Ou seja, isso aconteceu em seis dos 16 jogos, em 37,5% dos casos.

Uma das viradas representou outro feito histórico em Copas. Nunca antes, uma campeã mundial foi derrotada por quatro gols de diferença, como conseguiram os holandeses, que iniciaram o jogo atrás do placar, mas viraram e derrotaram a Espanha por 5 a 1. Até então a maior derrota de um campeão foi na final de 1998, quando o Brasil perdeu por 3 a 0 para a França.

