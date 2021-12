Copa: Manifestantes protestam no estádio de Brasília

Mais de mil pessoas realizam uma manifestação na manhã deste sábado, 15, nos arredores do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, que vai abrigar o primeiro jogo da Copa das Confederações a partir das 16h, entre Brasil e Japão.

Os manifestantes se concentraram na rodoviária por volta de 10h e partiram em direção ao estádio. Sob gritos de "Copa , eu não quero, não, quero dinheiro para saúde e educação", eles criticam a realização das competições da Fifa no País - a Copa das Confederações, que vai até 30 de junho, e a Copa do Mundo de 2014.

Durante o trajeto, o Batalhão de Choque da Polícia Militar tentou conter a manifestação por duas vezes, utilizando bombas de gás lacrimogênio e sprays de pimenta, mas o grupo conseguiu ultrapassar o bloqueio e chegar até os portões de acesso do estádio.

Para não atrapalhar o acesso dos torcedores, que já começam a chegar para acompanhar a estreia da seleção brasileira, a Tropa de Choque faz um cordão de isolamento entre o estádio e os manifestantes. Inicialmente, a Polícia Militar do Distrito Federal estimou em 350 pessoas no protesto, que partiu da rodoviária do Plano Piloto. No entanto, novos grupos de manifestantes se juntaram à manifestação.

Neste momento, cerca de mil pessoas se concentram em frente aos portões do estádio. A polícia montada também está no local e ajuda no cordão de isolamento dos policiais.

Além de protestar contra a realização do evento esportivo no Brasil, os manifestantes se dizem solidários ao movimento contra o aumento das tarifas do transporte público em várias cidades do País, como Rio e São Paulo. Até o momento, o protesto em Brasília é pacífico e não houve confronto.

