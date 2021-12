Copa: jornal inglês critica instrumento criado por Brown

O jornal inglês The Guardian não poupou críticas ao instrumento criado pelo músico baiano Carlinhos Brown para a Copa do Brasil, em 2014. Em um artigo intitulado "Caxirola: spare us the sound of the 2014 Brazil World Cup", a publicação não somente qualifica o instrumento como "ruim", como também afirma que ele poderá servir de arma branca durante os jogos do Mundial.

Em um dos trechos do artigo, escrito por John Crace, o jornal afirma que "se você pensou que vuvuzelas eram ruins, espere até ouvir a caxirola - um pequeno pedaço de plástico reciclado verde e amarelo trazido para nós pelo Ministério do Esporte [do Brasil]". Além disso, o texto ainda diz que o instrumento criado por Brown se assemelha a uma granada de mão e informa que um similar foi banido dos estádios europeus após 1996.

O artigo também compara a caxirola com a Vuvuzela, que marcou a Copa da África do Sul em 2010, mas no aspecto de "irritabilidade do som", segundo a publicação. "Alguns espectadores - juntamente com alguns jogadores - reclamavam do barulho", diz Crace, acrescentando que "assim chegamos à caxirola, prova concreta de que nenhum momento de expressão espontânea deve ser explorado comercialmente".

No Brasil, o jornalista Juca Kfouri, colunista da Folha de São Paulo, também fez fortes criticas ao instrumento. "A vuvuzela foi um porre na Copa passada, mas, ao menos, era uma tradição na África do Sul. A caxirola é apenas uma invenção bizarra, na verdade um plágio do caxixi, aquele chocoalho de palha que complementa o berimbau", ressalta.

Brown, por sua vez, em resposta à crítica de Kfouri, afirmou ao A TARDE neste sábado, 27, que a caxirola "é um instrumento que une as torcidas, de paz. Muitos reclamavam que a vuvuzela era barulhenta, mas ela prenunciava a oportunidade de o torcedor africano ter a sua voz. Por isso, dentro do projeto Candeal 2014, nós criamos a caxirola".

A caxirola será apresentado aos torcedores brasileiros neste domingo, 28, durante o jogo entre Vitória e Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador.

