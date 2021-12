Copa já tem 7 jogos com ingressos esgotados, diz Fifa

A Fifa anunciou oficialmente nesta sexta-feira, 21, que um total de 2,3 milhões de ingressos da Copa do Mundo de 2014 já foram destinados para torcedores que fizeram solicitações por bilhetes, assim como revelou que sete jogos da competição já estão com entradas esgotadas. Este total contabilizado foi revelado durante essa primeira parte da segunda fase de vendas da competição, que computou um total de 473.076 de pedidos para todos os jogos do torneio marcado para acontecer entre junho e julho no Brasil.

As sete partidas com ingressos esgotados são as seguintes: a abertura da competição, entre Brasil e Croácia, em 12 de junho, no Itaquerão, a final em 13 de julho, no Maracanã, os confrontos Inglaterra x Itália e EUA x Portugal (ambos em Manaus, pela fase de grupos), além dos duelos válidos pelas oitavas de final em Porto Alegre e São Paulo e a semifinal que ocorrerá em Belo Horizonte.

A Fifa também revelou que 1,5 milhão de ingressos já foram destinados aos torcedores até o momento, sendo que 57% deste total serão para brasileiros e outros 43% para habitantes de outros países. Com 906.433 bilhetes reservados, os torcedores do Brasil lideram com folga o mapa de distribuição das entradas do Mundial, seguidos pelos norte-americanos (com 125.465) e a Colômbia (60.231 ingressos). Alemanha (55.666), Argentina (53.809), Inglaterra (51.222), Austrália (40.446), França (34.971), Chile (32.189) e México (30.238) completam a lista das dez primeiras nações com mais bilhetes destinados.

"Com 290.169 ingressos dedicados a torcedores das seleções participantes já destinados, começamos a ver um equilíbrio na atribuição de ingressos. As seleções podem contar com o apoio das suas torcidas nos 12 estádios do Brasil. Isto demonstra a enorme expectativa pela Copa do Mundo de 2014 em todas as partes do mundo e também mostra que podemos esperar um ambiente incrível em todas as partidas nos estádios em junho e julho, assim como o que vimos na Copa das Confederações do ano passado", afirmou Thierry Weil, diretor de marketing da FIFA e responsável pela operação de ingressos, ao comentar o novo balanço divulgado nesta sexta.

O dirigente também enfatizou que a procura nesta segunda fase de vendas de bilhetes foi a maior já vista até hoje em uma Copa. "Podemos anunciar o novo recorde: 473.076 ingressos foram alocados. Tivemos 3,5 milhões de pedidos, sendo que 80% dos pedidos vieram do Brasil. Do total de 1,5 milhão de ingressos alocados, 57% foi para brasileiros. Agora estamos na expectativa da próxima fase, que começa em 12 de março e vai até 1º de abril", disse Weil, que está em Florianópolis para participar do Congresso Técnico da Fifa que reúne técnicos e representantes de todas as seleções da Copa.

No próximo estágio da segunda fase de vendas, que começará às 8 horas (de Brasília) de 12 de março, estarão disponíveis aproximadamente 160 mil ingressos, informou a Fifa, que enfatizou que os mesmos deverão se esgotar rapidamente. Ao todo, quase 10 milhões de bilhetes foram solicitados por torcedores de 228 países e territórios, em ambas as fases de vendas, também destacou a entidade.

