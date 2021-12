Copa: ex-jogadores baianos são treinados para receptivo

Foi estranho para o ex-zagueiro Sapatão assimilar o som do próprio nome - Élcio Nogueira da Silva - na primeira lista de chamada da aula de inglês para a Copa das Confederações e Copa do Mundo de 2014. "Ninguém sabia que eu me chamo Élcio. Só me chamam de Sapatão, tanto que me desacostumei com o Élcio", explicou o ex-atleta do Bahia, rindo de os colegas terem passado a chamá-lo de Big Shoe ('sapato grande', em inglês).

Um dos 35 ex-atletas inscritos no curso de capacitação da Secretaria Estadual da Copa 2014 (Secopa-BA), Sapatão rendeu-se às descobertas feitas aos 65 anos, incluindo a comunicação em novo idioma.

A versão Big Shoe está na boca de outros ex-jogadores do futebol baiano, seus colegas de sala de aula. Mostra ao mesmo tempo que os veteranos aproveitaram bem a oportunidade de preparação para os dois megaeventos do futebol mundial.

Na visão de oito deles, entrevistados por A TARDE, o apelido dado na versão inglesa traduz muito o entusiasmo com o qual recebem a convocação para trabalhar no receptivo em Salvador.

Foram também quase 40 horas de aulas de espanhol, além de outras 40 horas distribuídas em partes iguais por quatro outros temas: Copa 2014 e Turismo na Bahia; Empreendedorismo; Meio ambiente e Sociedade; e Hospitalidade - atendimento e qualidade em serviços.

Atualmente, os ex-atletas fazem apenas reforço dos idiomas espanhol e inglês.

Teste relâmpago - Convidados a testar como vão apresentar a cidade ao turista, integrando o staff da Copa das Confederações, eles aplicaram a aprendizagem em sala de aula da sacada de um hotel da orla, na manhã de ontem.

"I'm from México", respondeu Sivaldo, representando um turista, ao ex-meia do Vitória, Hugo, após ser perguntado em inglês de que país ele era.

"Eu me garanto no inglês e no espanhol", disse Hugo, que leva vantagem no idioma latino por ter jogado onze anos no México, pelo time do Yucatan, no qual acabou encerrando a carreira em 2001.

O trabalho dos ex-jogadores é o de receber com qualidade o turista. Sem a barreira do idioma, inclusive, para falar a respeito de comidas típicas em estandes que serão montados pela Secopa.

Atividade remunerada - Um dos principais interlocutores do grupo de ex-craques, ao lado de Hugo, Osni considera pioneira a iniciativa da Bahia em dar chance de atuar na Copa. "É uma atividade remunerada, mas não sabemos ainda quanto vamos receber", respondeu.

Segundo Osni, eles serão anfitriões em eventos promovidos na cidade. Áreas como o Mercado Modelo e Teatro Castro Alves estão entre os pontos de atuação dos ex-atletas.

"Não temos garantia de que vamos entrar nos estádios, porque isso depende da Fifa", lamentou Osni, que é presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais da Bahia.

No site do sindicato, o ex-atacante publicou o assunto, recebendo telefonemas de representantes de vários estados querendo copiar a iniciativa.

