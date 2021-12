Copa do Nordeste: Leão encaminha classificação com triunfo diante do Treze-PB

Mesmo com um jogador a menos desde os 40 minutos do primeiro tempo, ontem o Vitória não teve muita dificuldade para vencer o Treze-PB por 3 a 1, no Barradão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Alisson Farias, Samuel e Ygor Catatau marcaram os gols que encaminharam a classificação do Rubro-Negro para o mata-mata da competição regional.

O Leão chegou aos 12 pontos e ocupa a segunda posição do Grupo B. O time treinado por Rodrigo Chagas só fica fora do mata-mata se perder na próxima rodada, e assistir Altos, CSA e ABC vencerem seus compromissos. Assim como o Leão, todos jogam fora de casa.

O adversário do Vitória vai ser o 4 de Julho, no próximo sábado. Antes, na quarta-feira, o time vai receber o Rio Branco-ES, no Barradão, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Chances

O jogo começou movimentado no Barradão, com chances para os dois lados já nos primeiros minutos. Aos quatro, Vico chutou com perigo após lance de rebatida da defesa visitante. Pouco depois Ancelmo aproveitou bobeira de Pedrinho e chutou uma bola que ficou oferecida para ele. Nenhum dos dois acertou o alvo.

Como a partida seguiu animada, não demorou para o placar ser inaugurado, o que aconteceu aos dez minutos. Pedrinho foi acionado pela esquerda, partiu para cima da marcação e passou para Vico. Do camisa 11, a redonda foi para Alisson Farias, que dominou, ganhou da marcação dentro da área e chutou cruzado com a perna esquerda para colocar o Leão em vantagem.

O gol do Vitória mudou pouco o panorama do jogo e as chances continuaram a acontecer para os dois times. O próprio Alisson Farias esteve perto de marcar o segundo aos 26 minutos, quando arriscou chute colocado da entrada da área. Antes, o Treze teve oportunidade com Jairinho, que finalizou de dentro da área e parou na defesa de Lucas Arcanjo.

Depois os visitantes levaram perigo com João Leonardo e Birungueta. O primeiro foi travado por Wallace quando tentou finalizar após uma boa trama ofensiva. Já o segundo arriscou de fora da área e quase acertou o ângulo.

Para encerrar o movimentado primeiro tempo no Barradão, Pedrinho foi expulso aos 40 minutos, quando recebeu o segundo cartão amarelo, e deixou o Rubro-Negro com um jogador a menos.

Roberto então foi para campo no lugar de Alisson Farias e fez a recomposição da primeira linha de defesa do time treinado por Rodrigo Chagas.

Segundo tempo

Mesmo com um jogador a menos, foi do Vitória a primeira boa chance da segunda etapa. David recebeu ótimo passe de Vico, mas demorou para finalizar e foi travado pela defesa do Treze. O camisa sete ainda tinha opção de passar para Samuel, que estava livre de marcação no lance.

Aos 11 minutos David recebeu mais uma bola pelo lado esquerdo, e dessa vez optou pelo passe para Samuel. O camisa nove posicionou o corpo, mandou um lindo voleio e marcou um golaço para aumentar a vantagem do Rubro-Negro no Barradão.

Aos 22 minutos os visitantes trataram de recolocar emoção no jogo. Eles aproveitaram erro de David na saída de bola, trocaram passes até envolver a defesa rubro-negra e achar João Leonardo, livre na pequena área, para diminuir o placar.

A reta final da partida teve pressão dos visitantes e contra-ataques os mandantes. Foi assim, inclusive, que veio o terceiro. Wallace lançou David, o camisa sete chutou mal, mas Ygor Catatau estava atento ao rebote, mandou a bola para às redes e deu números finais ao jogo no Barradão.

adblock ativo